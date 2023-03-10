Футболист Ари заявил, что хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России

Нападающий в 2018 году получил российское гражданство

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чемпион России по футболу в составе московского "Локомотива" Ари хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в РФ. Об этом спортсмен в пятницу рассказал ТАСС.

"Я хотел бы стать депутатом в Бразилии, а не в России. В России это было бы сложно сделать", - сказал Ари.

В четверг футболист сообщил порталу Sport24, что в будущем планирует рассмотреть возможность стать депутатом в России.

Ари 37 лет, на данный момент он выступает за бразильский "Атлетико Сеаренсе". В России игрок выступал за "Краснодар", московские "Спартак" и "Локомотив", в составе которого чемпионом России (сезон-2017/18) и победителем кубка страны (2016/17). В общей сложности за российские клубы Ари провел 305 матчей в различных турнирах, в которых отметился 90 забитыми мячами и отдал 57 голевых передач.

Летом 2018 года футболист получил российское гражданство. В составе сборной России Ари принял участие в двух матчах, но не отметился результативными действиями.