Божович уверен, что сборная России по футболу вернется на международную арену

Россия обязательно вернется и будет побеждать, отметил бывший тренер московских "Динамо" и "Локомотива"

ТАСС, 10 марта. Отстранение сборной России от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является примером влияния политики на спорт, но россиян обязательно вернут на международную арену. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал бывший главный тренер "Динамо" и "Локомотива" Миодраг Божович.

"Нас [Югославию] тоже когда-то отстраняли, в ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики, потому что отстранение России - это и есть политика. Европа уничтожала Югославию, мою родину, это тоже была политика. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернется и будет побеждать", - сказал Божович.

В марте 2022 года сборная России должна были сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. По решению ФИФА отечественные команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления из-за ситуации на Украине. Решение об отстранении российских команды было поддержано УЕФА, в связи с чем сборная России не приняла участие в жеребьевке квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года.