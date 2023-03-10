Журова прокомментировала допуск российских фехтовальщиков до международных турниров

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы отметила, что нужно дождаться реакции стран, которые проголосовали против такого решения

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Допуск российских фехтовальщиков на международную арену внушает оптимизм, однако стоит подождать реакции стран, выступивших против возвращения россиян на старты. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE) прошел в пятницу в онлайн-формате. За возвращение россиян и белорусов на международную арену в нейтральном статусе проголосовали 89 делегатов, против - 46. Решение конгресса должно вступить в силу во второй половине апреля 2023 года.

"Считаю, что нужно подождать, что будут делать те 46 стран, которые проголосовали против, будут ли бойкоты, примут ли они решение о допуске как должное. В Латвии предложили лишать государственного финансирования теннисистов, которые выступают на турнирах с россиянами, будет ли сейчас такое же решение по фехтовальщикам? Тут надо посмотреть на реакцию всех стран, после этого думать самим. Сейчас стало намного больше людей, категорично настроенных против выступления в нейтральном статусе, надо ждать, как наше общество отреагирует на принятие такого предложения", - сказала Журова.

"Если мы примем предложение, а международной федерации ничего не будет от спонсоров, скорее всего, подтянутся и другие федерации. Многим федераций нет смысла переходить в Азию, это ничего не изменит, проще международным федерациям допускать наших спортсменов", - добавила она.