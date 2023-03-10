Гонщик Петров считает, что фиджитал-гонки могут привлечь большое внимание к автоспорту

По мнению бывшего пилота "Формулы-1", соревнования в Казани прекрасно организованы

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Фиджитал-гонки могут служить стартовой площадкой для профессиональной карьеры в автоспорте и привлечь к нему большое внимание. Об этом в пятницу журналистам рассказал бывший российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров.

10 марта в Казани на стадионе "Трудовые резервы" проходят четвертые фиджитал-игры по дисциплине фиджитал-гонки. В цифровой части участники соревнуются в умении управлять виртуальным автомобилем LADA Kalina NFR R1 в симуляторе Assetto Corsa, а на физическом этапе проходит зимний картинг на специально подготовленной трассе с ледовым покрытием.

"Все проходит отлично, организация супер, все готовы. Надо таких мероприятий больше проводить. Это мероприятие позволяет привлечь очень много людей к автоспорту. Например, те, кто покажет хорошее время, потом может пойти дальше в профессиональный спорт", - сказал Петров.

Гонщик рассказал, что, когда участвовал в "Формуле-1", много тренировался на симуляторе, чтобы изучать трассу. По его словам, порой езда на симуляторе может быть тяжелее, чем на карте.

"Фиджитал и для молодежи, и для взрослых, но в основном акцент поставлен на то, чтобы молодежь не сидела дома, а спортом занималась", - отметил Петров.