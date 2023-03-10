10 марта, 18:03
Футбол в Италии

Капелло считает Кварацхелию одним из ключевых футболистов "Наполи"

Грузинский полузащитник был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Италии

ТАСС, 10 марта. Грузинский нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия вносит ощутимый вклад в игру и результаты своей команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Кварацхелия был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Италии по футболу. В четырех матчах он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

"Хвича делает разницу в "Наполи", - сказал Капелло.

Кварацхелия перешел в "Наполи" из грузинского "Динамо" (Батуми) летом 2022 года, ранее он представлял казанский "Рубин" и московский "Локомотив". В составе итальянского клуба он провел 27 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 15 голевых передач. 

Теги:
Футбол в Италии
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