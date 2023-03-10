Призер Олимпиады в прыжках в воду Кузнецов заявил, что задумывался о завершении карьеры

По словам спортсмена, он будет выступать, пока позволяет здоровье

САРАТОВ, 10 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в воду Евгений Кузнецов задумывался о завершении спортивной карьеры, но планирует продолжать выступать, пока позволяет здоровье. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС в ходе Кубка евразийских стран по прыжкам в воду, который проходит в Саратове.

"Задумывался [о завершении карьеры], я уже достаточно взрослый спортсмен, мысли такие посещают. Пока здоровье и силы позволяют, еще немного попрыгаю. В ближайших планах, если нас допускают до международных соревнований, отбор на Олимпийские игры", - сказал Кузнецов.

Кузнецову 32 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Кроме того, на его счету одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда на чемпионатах мира.

Соревнования проходят с 10 до 12 марта во Дворце водных видов спорта. В них участвуют более 60 спортсменов из девяти стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Кубы, Эквадора, Узбекистана, Ирана и Гватемалы.