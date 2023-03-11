Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с целью недопуска россиян к турниру

В январе Международный олимпийский комитет предложил допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий

ТАСС, 11 марта. Правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр, призывая их оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью не допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям и Играм 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. Об этом в субботу сообщает газета The Guardian.

"До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям", - приводит газета отрывок письма к спонсорам.

Глава министерства культуры, СМИ и спорта Люси Фрайзер призвала британских руководителей международных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК в связи с рядом серьезных опасений на счет потенциального смягчения запрета.

25 января МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.