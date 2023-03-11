Тарпищев: победная серия Медведева на теннисных турнирах может превысить 20 матчей

Медведев в субботу вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе и продлил победную серию в сезоне до 15 матчей

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победная серия Даниила Медведева может превысить 20 матчей, он вполне способен выиграть турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев в субботу победил представителя США Брэндона Накашиму в матче второго круга - 6:4, 6:3. Россиянин продлил победную серию, теперь она насчитывает 15 матчей, он улучшил личный рекорд по количеству выигранных матчей подряд в одном сезоне. Самая долгая серия побед россиянина в карьере состоялась на стыке 2020 и 2021 годов, тогда он выиграл 21 встречу подряд.

"Функционально и эмоционально Даня играет нормально. Остается только продолжать прибавлять в игре, - сказал Тарпищев. - Сейчас у теннисистов идет адаптация к воздуху, поэтому результаты не так важны. Но Медведев вполне может выиграть этот турнир, а его победная серия может достигнуть и 20 матчей, и более. Тут же еще важна удача в жеребьевке".