Матыцин: Международная федерация фехтования справедливо допустила россиян до соревнований

В пятницу конгресс Международной федерации фехтования принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов до соревнований является справедливым и говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отборочного сезона в олимпийском цикле. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого ТАСС в субботу предоставила пресс-служба Минспорта.

В пятницу конгресс FIE принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе.

"Международная федерация фехтования справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE. Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отборочного сезона в олимпийском цикле", - сказал Матыцин.

"Российские и белорусские спортсмены могут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Это важно для сохранения конкурентоспособности и зрелищности в мировом фехтовании. Наша страна известна сильной школой фехтования и спортсменами-олимпийцами с мировым именем. Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале", - добавил он.