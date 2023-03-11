Президент "Оренбурга" заявил, что команда попытается завершить сезон РПЛ в пятерке лучших

После 19 матчей команда занимает седьмое место в таблице РПЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" по итогам сезона-2022/23 попытается попасть в пятерку лучших в чемпионате России. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент клуба Василий Еремякин.

"Оренбург" в пятницу одержал крупную победу над серебряным призером предыдущего сезона "Сочи" (4:0) в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 28 очков.

"Считаю, пока рано давать оценки - мы работаем на усиление игры команды. В первом круге, как считается, мы зависели от Владимира Сычевого (форвард забил в 15 играх за "Оренбург" 14 мячей и зимой перешел в "Крылья Советов", где выступает под фамилией Писарский - прим. ТАСС) - он действительно много забивал и помогал команде. Сейчас она перестраивается, но не все идет так, как мы бы хотели - ряд ведущих футболистов травмированы. Вышли ребята, которые ранее получали мало игрового времени, но проявили себя они достойно", - сказал Еремякин.

Лучшим результатом "Оренбурга" в премьер-лиге является седьмое место в сезоне-2018/19. "Мы первую часть сезона закончили на седьмом месте. Перед командой стоит задача попытаться подняться выше, возможно, заскочить в пятерку. Считаю, что если все будет нормально, такой вариант возможен", - отметил собеседник агентства.

"Оренбург" в 20-м туре 18 марта на своем поле сыграет с московским "Спартаком". Красно-белые после 18 игр занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Их отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 8 очков.