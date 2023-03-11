Чесноков считает, что теннисист Медведев может играть еще лучше

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года, Даниил Медведев может лучше двигаться, играть надежнее и агрессивнее

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев набрал фантастическую форму, но может играть еще лучше. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу Медведев победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) в матче второго круга на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Также Андрей Рублев обыграл чеха Иржи Легечку (6:4, 6:2), а Карен Хачанов - представителя Германии Оскара Отте (6:3, 6:3).

"Три из трех, отличный результат, я им доволен. Не ожидал, что Андрей так легко обыграет Легечку, но он просто здорово сыграл. От Хачанова я тоже не ждал уверенной победы, однако счет говорит сам за себя. Что касается Медведева, то ему достался очень сложный соперник для первого круга, и он упирался рогом до самого конца", - сказал Чесноков.

"У американца было шесть брейк-пойнтов, но Даниил их уверенно отыграл. Он сейчас набрал фантастическую форму и может сыграть еще лучше. Он может лучше двигаться, надежнее играть и добавить агрессии в своих действиях", - добавил собеседник агентства.

В следующем круге Медведев сыграет с белорусом Ильей Ивашко, Рублев - с французом Уго Умбером, Хачанов - с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.