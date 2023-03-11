Свищев считает, что радоваться решению FIE по допуску российских фехтовальщиков рано

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что конкретных примеров допуска россиян пока нет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов на турниры под эгидой организации говорит о положительном движении в сторону отечественных спортсменов, однако радоваться рано, так как конкретных примеров допуска россиян на международные старты нет. Такое мнение ТАСС в субботу высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В пятницу конгресс FIE принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе.

"Мы видим положительное движение от международной федерации в отношении наших спортсменов, - сказал Свищев. - Но пока мы не увидим конкретных примеров допуска спортсменов, радоваться рано. Мы уже видели заявления о желании допустить россиян от того же МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС), после чего в определенной степени наступала тишина. В этой связи нам нужно продолжать работать над внутренними соревнованиями, смотреть на возможность выступать в азиатских турнирах и там, где дают возможность выступать российским спортсменам", - сказал Свищев.

"Но сигнал Международной федерации фехтования нам понятен, они не смогли создать конкурентных соревнований в отсутствие российских спортсменов. Уверен, что и остальные международные федерации столкнутся с теми же проблемами", - добавил он.