11 марта, 11:02
Летние олимпийские виды спорта

Свищев считает, что радоваться решению FIE по допуску российских фехтовальщиков рано

Свищев считает, что радоваться решению FIE по допуску российских фехтовальщиков рано
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
© Софья Сандурская/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что конкретных примеров допуска россиян пока нет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов на турниры под эгидой организации говорит о положительном движении в сторону отечественных спортсменов, однако радоваться рано, так как конкретных примеров допуска россиян на международные старты нет. Такое мнение ТАСС в субботу высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В пятницу конгресс FIE принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе.

"Мы видим положительное движение от международной федерации в отношении наших спортсменов, - сказал Свищев. - Но пока мы не увидим конкретных примеров допуска спортсменов, радоваться рано. Мы уже видели заявления о желании допустить россиян от того же МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС), после чего в определенной степени наступала тишина. В этой связи нам нужно продолжать работать над внутренними соревнованиями, смотреть на возможность выступать в азиатских турнирах и там, где дают возможность выступать российским спортсменам", - сказал Свищев.

"Но сигнал Международной федерации фехтования нам понятен, они не смогли создать конкурентных соревнований в отсутствие российских спортсменов. Уверен, что и остальные международные федерации столкнутся с теми же проблемами", - добавил он. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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