Биатлонист Латыпов досрочно победил в общем зачете Кубка Содружества

В субботу россиянин выиграл гонку преследования на этапе турнира в Тюмени

ТАСС, 11 марта. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка Содружества и досрочно победил в общем зачете турнира. Гонка прошла в субботу в Тюмени.

Латыпов финишировал с результатом 33 минуты 6,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание - 55,1 секунды; 4 промаха), тройку лидеров замкнул Александр Поварницын (+1.12,3; 2). Все трое призеров гонки представляют на соревнованиях Россию. Латыпов набрал 1 697 очков в общем зачете и стал недосягаемым для ближайшего преследователя - белоруса Антона Смольского, на счету которого 1 481 очко.

Латыпову 28 лет, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине он завоевал бронзовые награды в гонке преследования, эстафете и смешанной эстафете. Также на его счету бронза чемпионата мира в эстафете (2021) и серебро первенства Европы в смешанной эстафете (2020).

Календарь Кубка Содружества включает в себя шесть этапов - два летних и четыре зимних. Первый этап соревнований состоялся в Сочи с 23 по 29 августа, второй прошел в Раубичах с 13 по 19 сентября, третий приняла Рязань (21-25 декабря). Четвертый и пятый этапы состоялись в Раубичах с 17 по 30 января. Заключительный этап Кубка Содружества проходит в Тюмени с 7 по 13 марта.