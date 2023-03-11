Призер Олимпиады в прыжках в воду Бондарь поддержал решение Минибаева завершить карьеру

Спортсмены в паре завоевали бронзу на Играх в Токио в синхронных прыжках с десятиметровой вышки

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев достойно завершил карьеру спортсмена. Такое мнение ТАСС в субботу высказал Александр Бондарь, который в паре с Минибаев стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

В конце января 31-летний Минибаев объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Виктор очень достойно завершил свою карьеру, он сделал так, как посчитал нужным. Я поддержал его. Я знал, что у него большое количество травм, он начал свое восстановление, лечение. Я переключился на другую синхронную пару - нас поставили с Русланом [Терновым]", - сказал Бондарь.

С 10 по 12 марта в Саратове проходит II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду, который проходит в Саратове. В первый день соревнований Бондарь в паре с Русланом Терновым завоевал золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.