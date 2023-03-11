Свыше 160 атлетов юга РФ и Абхазии участвуют в Международной детской лиге дзюдо в Адыгее

Соревнования проходят на базе спорткомплекса "Оштен"

МАЙКОП, 11 марта. /ТАСС/. Третий тур Южного дивизиона Международной детской лиги дзюдо "Триумф Energy" 2023 года открылся в пятницу в Адыгее на базе спорткомплекса "Оштен" с участием 165 юных спортсменов из шести регионов юга России и Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Всего в четвертом сезоне соревнований лиги принимают участие 89 команд из семи федеральных округов России - Сибирского, Уральского, Центрального, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного. Также за право выступить в суперфинале лиги борются сборные Монголии, Белоруссии, Казахстана и Абхазии. Всего в соревнованиях участвуют свыше 1,5 тыс. юных спортсменов в возрасте до 15 лет.

"Адыгея вновь стала центром проведения престижных соревнований по дзюдо. В рамках Южного дивизиона за выход в финал в субботу посоревнуются команды из Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, а также команда из Республики Абхазия. Это 16 команд, 165 юных спортсменов", - отметили в пресс-службе.

По информации тренера юношеской сборной России по дзюдо Анзаура Арданова, в Адыгее дзюдо остается одним из самых популярных видов спорта среди юношей, в республике более 1 тыс. детей занимаются этим видом спорта. На соревнованиях "Триумф Energy" республика представлена двумя командами. Новшеством лиги стал проект "Патриотика": каждый из турниров посвящен самым значимым моментам в отечественной истории. В частности, соревнования третьего тура Южного дивизиона в Майкопе посвящены великому русскому ученому Михаилу Васильевичу Ломоносову. В пресс-службе главы Адыгеи отметили, что участники и зрители соревнований по ходу турнира узнают интересные факты из жизни великого ученого.

"С удовольствием наблюдал за соревнованиями сильнейших юношеских команд. У дзюдо в Адыгее своя история, республика - признанный центр отечественного дзюдо, подаривший миру всемирно известную майкопскую школу борьбы. Начало ей положил лучший тренер по дзюдо XX века Якуб Коблев, который основал Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета, подготовил сотни мастеров спорта. Сегодня мы делаем и будем делать все, чтобы спортивные традиции республики развивались и укреплялись", - написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале, пожелав юным дзюдоистам успехов.

Третий тур Южного дивизиона завершится в Адыгее вечером в субботу. Организаторами соревнований выступают Федерация дзюдо России, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту и Автономная некоммерческая организация "Лига Дзюдо". Команды, занявшие с первого по восьмое места по итогам трех туров, попадают в финал дивизиона, который пройдет с 14 по 16 апреля в Волгограде.