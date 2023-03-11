"Урал" победил "Торпедо" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей

Команда из Екатеринбурга выиграла со счетом 1:0

ХИМКИ, 11 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 победил московское "Торпедо" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Арене-Химки".

Единственный гол забил Рай Влут (65-я минута).

Изначально игра должна была пройти на стадионе "Лужники", эту арену "Торпедо" заявило в качестве основной на матчи РПЛ. Однако 7 марта московский клуб обратился в лигу с просьбой перенести домашнюю игру с "Уралом" на резервную "Арену-Химки" в связи с недостаточной готовностью газона "Лужников".

"Урал" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей (шесть побед, три ничьи), в последний раз подопечные Виктора Гончаренко проигрывали 17 сентября грозненскому "Ахмату" (1:2). Екатеринбургская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 25 очками в 19 матчах. У "Торпедо", которое занимает последнюю, 16-ю строчку в таблице, 7 очков в 19 матчах, в нынешнем сезоне московская команда одержала одну победу - 17 сентября был обыгран столичный ЦСКА (1:0).

В следующем туре "Урал" примет московское "Динамо" 18 марта, "Торпедо" 19 марта на выезде встретится с "Пари Нижний Новгород".