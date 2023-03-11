Тренер "Урала" Гончаренко призвал команду не думать о серии из 15 матчей без поражений

По словам специалиста, нужно настраиваться на каждый следующий матч

ХИМКИ /Московская область/, 11 марта. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" должны фокусироваться на будущих матчах, а не думать о серии из 15 игр без поражений. Такое мнение ТАСС в субботу высказал главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко.

11 марта "Урал" на выезде обыграл московское "Торпедо" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Серия екатеринбуржцев без поражений в официальных матчах достигла 15 игр, в РПЛ команда не проигрывала в последних девяти встречах.

"У нас такая команда, что мы должны думать о следующем матче, а не о том, что было. Мы не обращаем на это внимание, каждый матч мы должны быть с предельной концентрацией, заряженными. Это личный рекорд для меня? Не знаю, это повод посмотреть лично вам. Но если мы будет думать о каких-то рекордах, то мы будем мягкотелыми", - сказал Гончаренко.

Президент клуба Григорий Иванов отметил, что команда показывает качественный футбол. "Конечно, для "Урала" это достижение, такого у нас не было, чтобы мы столько не проигрывали, - сказал Иванов журналистам. - Но я хочу сказать, что с приходом Виктора Михайловича мы стали показывать качественный футбол. И в обороне играем правильно, и забиваем. Нам это очень нравится, постараемся дальше продолжать."

В турнирной таблице РПЛ "Урал" занимает 10-е место. На счету команды 25 очков в 19 матчах. "Урал" вышел в полуфинал "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, на этой стадии екатеринбуржцы проведут двухматчевое противостояние с московским "Спартаком".