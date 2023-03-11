Бондарь стал победителем Кубка евразийских стран в прыжках в воду с 10-метровой вышки

В прыжках с трехметрового трамплина среди женщин победу одержала Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина победили в синхронных прыжках среди женщин с 10-метровой вышки

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Александр Бондарь в субботу стал победителем открытого Кубка евразийских стран по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Соревнования проходят в Саратове.

Бондарь показал результат 560,05 балла. Второе место занял Руслан Терновой (484,60), третье - кубинец Хесус Родригес (391,45).

В прыжках с трехметрового трамплина среди женщин победу одержала Елизавета Кузина (342,65). Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина победили в синхронных прыжках среди женщин с 10-метровой вышки (287,31).

Бондарю 29 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На счету спортсмена также две серебряные (2017, 2019) и две бронзовые медали (2011, 2019) чемпионатов мира. До 2015 года Бондарь выступал за сборную Украины.

II Кубок евразийских стран проходит с 10 по 12 марта в Саратове. В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора, Гватемалы и Узбекистана.