Асхабадзе отметил, что "Факел" играл против "Спартака" как будто на домашнем стадионе

По мнению генерального директора воронежского клуба, стадион в Москве был "не спартаковский, а воронежский"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футболисты воронежского "Факела" провели гостевой матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" словно на своем поле благодаря болельщикам команды. Такое мнение ТАСС в субботу высказал генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе.

В субботу "Факел" на выезде проиграл "Спартаку" со счетом 2:3.

"В первую очередь благодарность болельщикам, которые приехали. Сегодня стадион был не спартаковский, а воронежский. Большое спасибо команде, которая пытается вырвать очки до самого последнего и усложняет задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше, это дорогого стоит".

"Сегодня сражались, как по мне, претензий к игрокам нет. Это было достойное выступление, с точки зрения сравнения бюджетов и всего остального. Вопросов по судейству сегодня нет. Вопросы есть всегда, но можно разбирать любой момент, но мы не жалуемся, не входим в эти детали, не плачем как многие другие", - добавил генеральный директор воронежского клуба.

После 19 матчей "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 14 очков.