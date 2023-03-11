11 марта, 17:20
Футбол в России

"Спартак" обратится в ЭСК РФС по итогам матча против "Факела"

Главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева и назначил пенальти в ворота красно-белых после использования VAR

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" намерено обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела". Об этом ТАСС в субботу сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Обратимся в ЭСК с просьбой разобрать некоторые эпизоды", - сказал Зеленов.

В субботу "Спартак" на своем поле победил "Факел" со счетом 3:2. На 40-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов принял решение отменить гол нападающего красно-белых Александра Соболева после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Второй мяч "Факел" забил с пенальти, который был назначен после применения VAR. 

Теги:
Российский футбол
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