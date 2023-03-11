11 марта, 17:57
Футбол в России

"Краснодар" обыграл "Динамо" и одержал первую победу в РПЛ под руководством Ивича

"Краснодар" обыграл "Динамо" и одержал первую победу в РПЛ под руководством Ивича
Защитник "Динамо" Александр Кутицкий и полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини
© Степан Ноздрев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу краснодарского клуба, который играл в большинстве с 59-й минуты

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 3:1 победил московское "Динамо" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре в присутствии 14 300 болельщиков.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кади Боржес (24-я, 67-я минуты) и Никита Кривцов (90+3). У гостей отличился Константин Тюкавин (19). На 59-й минуте камерунский полузащитник "Динамо" Николас Нгамалё получил прямую красную карточку. Кади Боржес забил первые голы в составе "Краснодара" в официальном матче, бразильский полузащитник перешел в российскую команду из азербайджанского "Карабаха" в начале 2023 года.

Победа стала для "Краснодара" первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича. Серб возглавил краснодарский клуб 4 января, подписав контракт на два года. В дебютном для специалиста матче РПЛ "Краснодар" 5 марта дома сыграл вничью с московским "Торпедо" (2:2).

После 19 матчей "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками, "Краснодар" идет седьмым с 29 очками. В следующем туре 18 марта "Динамо" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с московским "Локомотивом".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

18

14

3

1

45

50

7

43

2

"Спартак"

19

12

4

3

40

45

22

23

3

"Ростов"

18

10

5

3

35

33

26

7

4

"Динамо"

19

9

5

5

32

35

24

11

5

ЦСКА

18

8

5

5

29

30

20

10

6

"Ахмат"

19

9

2

8

29

30

29

1

7

"Краснодар"

19

8

5

6

29

36

32

4

8

"Оренбург"

19

9

1

9

28

38

40

-2

9

"Сочи"

19

8

4

7

28

29

36

-7

10

"Урал"

19

7

4

8

25

24

30

-6

11

"Крылья Советов"

18

5

5

8

20

20

26

-6

12

"Пари НН"

18

5

4

9

19

22

32

-10

13

"Локомотив"

19

5

4

10

19

24

35

-11

14

"Факел"

19

1

11

7

14

24

37

-13

15

"Химки"

18

3

4

11

13

17

37

-20

16

"Торпедо"

19

1

4

14

7

9

33

-24

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация