"Краснодар" обыграл "Динамо" и одержал первую победу в РПЛ под руководством Ивича

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу краснодарского клуба, который играл в большинстве с 59-й минуты

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 3:1 победил московское "Динамо" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре в присутствии 14 300 болельщиков.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кади Боржес (24-я, 67-я минуты) и Никита Кривцов (90+3). У гостей отличился Константин Тюкавин (19). На 59-й минуте камерунский полузащитник "Динамо" Николас Нгамалё получил прямую красную карточку. Кади Боржес забил первые голы в составе "Краснодара" в официальном матче, бразильский полузащитник перешел в российскую команду из азербайджанского "Карабаха" в начале 2023 года.

Победа стала для "Краснодара" первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича. Серб возглавил краснодарский клуб 4 января, подписав контракт на два года. В дебютном для специалиста матче РПЛ "Краснодар" 5 марта дома сыграл вничью с московским "Торпедо" (2:2).

После 19 матчей "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками, "Краснодар" идет седьмым с 29 очками. В следующем туре 18 марта "Динамо" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с московским "Локомотивом".