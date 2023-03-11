"Краснодар" обыграл "Динамо" и одержал первую победу в РПЛ под руководством Ивича

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 3:1 победил московское "Динамо" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Краснодаре в присутствии 14 300 болельщиков.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кади Боржес (24-я, 67-я минуты) и Никита Кривцов (90+3). У гостей отличился Константин Тюкавин (19). На 59-й минуте камерунский полузащитник "Динамо" Николас Нгамалё получил прямую красную карточку. Кади Боржес забил первые голы в составе "Краснодара" в официальном матче, бразильский полузащитник перешел в российскую команду из азербайджанского "Карабаха" в начале 2023 года.
Победа стала для "Краснодара" первой в чемпионате под руководством главного тренера Владимира Ивича. Серб возглавил краснодарский клуб 4 января, подписав контракт на два года. В дебютном для специалиста матче РПЛ "Краснодар" 5 марта дома сыграл вничью с московским "Торпедо" (2:2).
После 19 матчей "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками, "Краснодар" идет седьмым с 29 очками. В следующем туре 18 марта "Динамо" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с московским "Локомотивом".
1
"Зенит"
18
14
3
1
45
50
7
43
2
"Спартак"
19
12
4
3
40
45
22
23
3
"Ростов"
18
10
5
3
35
33
26
7
4
"Динамо"
19
9
5
5
32
35
24
11
5
ЦСКА
18
8
5
5
29
30
20
10
6
"Ахмат"
19
9
2
8
29
30
29
1
7
"Краснодар"
19
8
5
6
29
36
32
4
8
"Оренбург"
19
9
1
9
28
38
40
-2
9
"Сочи"
19
8
4
7
28
29
36
-7
10
"Урал"
19
7
4
8
25
24
30
-6
11
"Крылья Советов"
18
5
5
8
20
20
26
-6
12
"Пари НН"
18
5
4
9
19
22
32
-10
13
"Локомотив"
19
5
4
10
19
24
35
-11
14
"Факел"
19
1
11
7
14
24
37
-13
15
"Химки"
18
3
4
11
13
17
37
-20
16
"Торпедо"
19
1
4
14
7
9
33
-24