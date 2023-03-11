Кади: матч против "Динамо" доказал, что футболисты "Краснодара" являются одним целым

Бразильский полузащитник оформил дубль в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" доказал, что игроки "Краснодара" являются единым целым. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бразильский полузащитник краснодарского клуба Кади Боржес.

В субботу "Краснодар" на своем поле со счетом 3:1 обыграл "Динамо". Кади оформил дубль, забив первые мячи в составе краснодарского клуба после перехода в него в начале 2023 года.

"Очень хорошая игра для нашей команды. Да, я сегодня забил, но не хочу много говорить о себе, потому что сегодня мы доказали, что являемся единым целым. Адаптация к команде и чемпионату проходит нормально. Когда я играл в Москве, было холодно, где-то это мешало, но здесь в Краснодаре для меня комфортная температура. В России очень хорошие команды, раньше они всегда играли в Лиге чемпионов, и национальная сборная пробивалась в финальные стадии крупнейших турниров", - сказал Кади.

По итогам 19 матчей "Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 29 очков.