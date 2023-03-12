Матчи с участием "Зенита" и ЦСКА в воскресенье завершат программу 19-го тура РПЛ

"Зенит" сыграет с "Химками", ЦСКА - с "Крыльями Советов", "Ростов" примет "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Три матча в воскресенье завершат программу 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В этот день состоятся игры "Зенит" - "Химки", ЦСКА - "Крылья Советов" и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород".

В первом матче дня петербургский "Зенит" на своем поле примет подмосковные "Химки", встреча начнется в 14:00 мск. Петербургская команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 18 матчах. "Химки" с 13 очками располагаются на предпоследней, 15-й позиции. Игра первой части РПЛ между командами завершилась вничью со счетом 1:1.

"Зенит" после зимней паузы одержал две победы, в матче первого этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России петербургская команда на выезде выиграла у ульяновской "Волги" (3:0), во встрече прошлого тура РПЛ сине-бело-голубые дома оказались сильнее "Пари НН" (3:0). В матче второго этапа 1/4 финала "Зенит" дома сыграет с московским "Динамо" 15 марта. "Химки" в первом туре после возобновления чемпионата на выезде сыграли вничью с воронежским "Факелом" со счетом 1:1.

В другом матче дня ЦСКА дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", встреча начнется в 16:30 мск. Армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. "Крылья Советов" с 20 очками располагаются на 11-й позиции. Матч первой части сезона завершился победой ЦСКА со счетом 1:0. В последний раз "Крылья Советов" на выезде побеждали ЦСКА 21 ноября 2015 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарского клуба.

Обе команды с момента возобновления сезона провели по три игры. ЦСКА по итогам двух матчей прошел "Краснодар" (3:0, 0:1) и сыграет в 1/2 финала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России с "Крыльями Советов". Самарская команда в феврале по итогам двух встреч прошла московское "Динамо" (2:1, 1:1). Первый матч между ЦСКА и "Крыльями Советов" пройдет в Самаре 15 марта, ответная игра запланирована на 4-6 апреля. В первых матчах РПЛ обе команды потерпели поражения: ЦСКА уступил на выезде "Сочи" (0:2), "Крылья Советов" в гостях проиграли "Динамо" (0:1).

В заключительном матче тура "Ростов" на своем поле встретится с "Пари НН", игра начнется в 19:30 мск. Ростовчане занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах, нижегородская команда с 19 очками располагается на 12-й позиции. Встреча первой части сезона завершилась победой "Ростова" со счетом 4:3.

Результаты других матчей тура

Программа 19-го тура стартовала в пятницу, в этот день "Оренбург" на выезде победил "Сочи" со счетом 4:0. 11 марта "Торпедо" дома уступило "Уралу" (0:1), "Спартак" на своем поле победил "Факел" (3:2), "Локомотив" на выезде оказался сильнее "Ахмата" (1:0), "Динамо" в гостях проиграло "Краснодару" (1:3).

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи").