Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили на турнире UFC

Российский боец потерпел третье поражение подряд

ТАСС, 12 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили в поединке в легчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 71, который прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45). Ян потерпел третье поражение подряд, до этого россиянин проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли раздельным решением судей.

Яну 30 лет, на его счету 16 побед и 5 поражений. Россиянин владел чемпионским титулом в легчайшем весе, однако уступил его в марте 2021 года, проиграв Стерлингу после нанесения запрещенного удара коленом.

Двалишвили 32 года, боец одержал девятую победу подряд. В последний раз грузин проигрывал 21 апреля 2018 года, уступив техническим нокаутом американцу Рикки Симона. На счету спортсмена 16 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.