Боец UFC Ян пройдет медобследование после поединка с Двалишвили

Спортсмен травмировал ногу и получил гематому

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян пройдет медицинское обследование после поединка с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в команде Яна.

12 марта Ян на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 71 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проиграл Двалишвили единогласным решением судей. В команде спортсмена сообщили ТАСС, что Ян травмировал ногу и получил гематому.

"Петр пройдет медобследование после боя. Необходимо посмотреть все повреждения и степени их серьезности", - сказал собеседник агентства.

Яну 30 лет, на его счету теперь 16 побед и 5 поражений.