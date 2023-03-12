В UFC не планируют увольнять Яна, несмотря на три поражения подряд

Российский боец по контракту должен провести еще три боя

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян не будет уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), несмотря на три поражения подряд. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

12 марта Ян на турнире в Лас-Вегасе проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

"У Петра по контракту еще три боя. Он яркий, медийный, - сказал собеседник агентства. - Сейчас его никто не собирается увольнять, несмотря на три поражения подряд".

В активе 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в ММА. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.