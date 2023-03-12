Тим Цзю завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO

Сын Константина Цзю победил американца Тони Харрисона

ТАСС, 12 марта. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Сиднее в воскресенье, он победил американца Тони Харрисона техническим нокаутом в 9-м раунде.

28-летний Цзю одержал 22-ю победу (16 нокаутом) при отсутствии поражений. Он с 2020 года занимал первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также владеющий поясами по трем другим престижным версиям.

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.

32-летний Харрисон потерпел 4-е поражение при 29 победах (21 нокаутом) и 1 ничьей. Американец стал чемпионом мира по версии WBC в 2018 году, победив Чарло решением судей, но в следующем поединке расстался с поясом, уступив этому же сопернику нокаутом в 11-м раунде. В 2017 году Харрисон также упустил шанс стать чемпионом мира по версии IBF, проиграв соотечественнику Джарретту Хёрду техническим нокаутом в девятом раунде.