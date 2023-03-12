Бразильский футболист "Торпедо" Жажа рассказал, что его не пугает климат в России

Игрок хочет помочь автозаводцам избежать вылета в Первую лигу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Холодный климат в России не напугал бразильского полузащитника Жажу перед переходом в московский футбольный клуб "Торпедо". Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

19 февраля пресс-служба "Торпедо" сообщила, что клуб арендовал Жажу у бразильского "Атлетико Паранаэнсе".

"Почему решился на такой переход в Россию из теплой Бразилии? Потому что поступило такое предложение, мне очень хочется помочь клубу избежать вылета в Первую лигу, - сказал Жажа. - Не пугал ли климат? Климат не пугает, но холодно".

"Личная задача? Я хочу совершенствовать себя, расти вместе с "Торпедо", чтобы со временем, возможно, перейти в более статусный европейский клуб. Я хотел бы хотел играть в Английской премьер-лиге".

11 марта "Торпедо" дома проиграло екатеринбургскому "Уралу" со счетом 0:1 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков в 19 играх. "Мы играли хорошо, уступили из-за одной незначительной детали, - отметил Жажа. - Не использовали голевые возможности, которые у нас были".

24 февраля президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо. "Правильно сделали, что получили гражданство России. Почему? Они играют здесь относительно давно, поэтому если им такое предложили, то почему бы не принять такое предложение", - заключил Жажа.