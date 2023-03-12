Константин Цзю считает, что его сын сделал огромный шаг к званию абсолютного чемпиона мира

В воскресенье Тим Цзю победил американца Тони Харрисона в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Выступающий за Австралию Тим Цзю сделал огромный шаг на пути к званию абсолютного чемпиона мира, победив американца Тони Харрисона в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший абсолютный чемпион мира и отец Тима Цзю Константин Цзю.

В воскресенье Тим Цзю победил Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде. Бой прошел в Сиднее. Тим Цзю с 2020 года занимал первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также владеющий поясами по трем другим престижным версиям.

"Принимаю поздравления. Эта победа является громадным шагом к званию абсолютного чемпиона мира. Первое звание он уже выиграл, - сказал Константин Цзю. - По поводу боя с Чарло - конечно, реально его победить. Он - опытный боксер, но для каждого свое время, сейчас время Тимофея".

28-летний Тим Цзю одержал 22-ю победу (16 нокаутом) при отсутствии поражений. На его счету также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.