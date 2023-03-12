Гончаренко: "Уралу" важно устранить сильные стороны "Спартака" в матче Кубка России

Первый матч в 1/2 "пути Российской премьер-лиги" кубка страны между красно-белыми и екатеринбургской командой пройдет 14 марта в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Футболистам екатеринбургского "Урала" важно подойти в хорошем состоянии к первому матчу 1/2 "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против московского "Спартака" и нейтрализовать сильные стороны соперника. Об этом ТАСС в воскресенье заявил главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко.

4 марта "Спартак" дома сыграл вничью с "Уралом" (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России. На данный момент беспроигрышная серия екатеринбургской команды во всех турнирах составляет 15 матчей.

"Посмотрим, это первый матч, - ответил Гончаренко на вопрос о том, сможет ли его команда обыграть красно-белых в Кубке России. - Мы только со "Спартаком" играли [в чемпионате России]. Нам важно подойти в хорошем состоянии, важно понимать, как играть против "Спартака" в атаке, важно устранить их сильные стороны, насколько это возможно".

Первый матч Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" пройдет 14 марта в Москве и начнется в 20:00 мск.