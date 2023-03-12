Гимнастка Арина Аверина по состоянию здоровья пропустит московский Гран-при

По словам Ирины Винер, спортсменка планирует участвовать в гала-концерте 14 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы Арина Аверина из-за травмы не выступит на международном Гран-при по художественной гимнастике, который стартовал 11 марта в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.

"Старая травма дала о себе знать во время одной из тренировок, - сказала Винер. - Арина решила поберечься, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому снялась с соревнований. Но на гала-концерте, который пройдет 14 марта, Арина Аверина планирует выступать".

Гран-при по художественной гимнастике будет проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой до 14 марта. 12 марта выступление на турнире начнут лидеры сборной России Дина Аверина и Лала Крамаренко, представляющие клуб "Газпром". В соревнованиях также примут участие представительницы клубов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Израиля и других стран.