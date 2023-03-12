Футболист "Спартака" Мартинс рассказал о конкуренции с "Зенитом" в РПЛ

По мнению полузащитника, красно-белые не должны оглядываться на соперника, а просто выполнять свою работу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" должны выполнять свою работу, а не думать о том, могут ли они навязать конкуренцию петербургскому "Зениту" в борьбе за первое место в чемпионате России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

"Спартак" 11 марта в Москве обыграл "Факел" (3:2) в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), победный гол на 87-й минуте забил Мартинс.

"Мы здесь для того, чтобы набрать на поле максимально возможное количество очков, - сказал Мартинс. - Нам не нужно рассуждать о том, можем ли мы навязать конкуренцию "Зениту" или кому-то еще. Мы просто должны выполнять свою работу".

При счете 2:0 на 41-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол нападающего "Спартака" Александра Соболева после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). На первой компенсированной к первому тайму минуте при счете 2:1 судья после подсказки VAR назначил пенальти в ворота "Спартака", который реализовал полузащитник "Факела" Реда Рабей.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после финального свистка был недоволен некоторыми решениями судей и пытался поговорить с ними на футбольном поле. Один из помощников испанского специалиста и игроки красно-белых остановили его. "Не видел, что произошло после финального свистка. Самое важное то, что мы набрали три очка", - отметил автор победного гола, не став давать оценку работе арбитров.

"Спартак" после 19 матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 5 очков. Клуб из Санкт-Петербурга провел на одну игру меньше, в 19-м туре чемпионата России петербуржцы 12 марта сыграют дома с подмосковными "Химками", начало игры - 14:00 мск.