Вяльбе заявила, что ничего не ждет от заседания исполкома МОК в марте

По рекомендации Международного олимпийского комитета FIS отстранила российских лыжников от соревнований из-за ситуации на Украине

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ничего не ждет от заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое пройдет в конце марта. Об этом Вяльбе сообщила журналистам в воскресенье.

"Я ничего не ожидаю. Я живу сегодняшним днем. Не очень слежу, что у них там происходит. Я думаю, то, что хочу я, все равно не примут", - сказала Вяльбе.

МОК после обострения ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. По решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) россияне и белорусы в текущем сезоне пропустили турниры под эгидой организации. В январе FIS сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.