Гимнаст Нагорный считает судейство в России более строгим, чем за рубежом

В воскресенье спортсмен выступит в упражнениях на брусьях, перекладине и в опорном прыжке на чемпионате России в Казани

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Судьи на российских соревнованиях часто оценивают выступления спортсменов строже, чем это делают их коллеги на международных турнирах. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

"Жесткое судейство в России было всегда, - сказал Нагорный. - Бывало и такое, что на международных стартах мы исполняли комбинации хуже, чем дома, а оценки у зарубежных судей мы получали выше. Нас на чемпионате и кубке страны судят строже, чем за границей".

12 марта в Казани завершится чемпионат России по спортивной гимнастике. 26-летний Нагорный выиграл на нем золото командного турнира и серебро в личном многоборье. В субботу в финале вольных упражнений он занял четвертое место. В заключительный день соревнований Нагорный будет бороться за медали в упражнениях на брусьях, перекладине и в опорном прыжке.

"У нас поменялись правила, и, к сожалению, их я изучаю в момент выступления на соревнованиях. О том, что теперь запрещено второй раз разминаться, я узнаю только после того, как мне снижают баллы на снаряде. В прошлом году перед опорным прыжком я размялся, как это обычно делаю на чемпионатах мира и Европы, и мне резко сняли 0,3 балла. Все ребята с такой проблемой сталкиваются, тот же Даниел Маринов на Спартакиаде по незнанию подошел к снаряду второй раз размяться, и у него сняли несколько десятых", - отметил Нагорный.

"Правила очень часто меняются. Начали жестко судить элементы в отдельных видах. Приезжаешь на соревнования, а тебе говорят, что теперь нужно это делать по-другому. Ты вынужден подстраиваться, но это, к сожалению, немного выбивает из колеи", - заключил собеседник ТАСС.