Нагорный считает, что Маринов доказал другим гимнастам реальность побед в молодом возрасте

В пятницу 18-летний Даниел Маринов стал чемпионом России в личном многоборье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Даниел Маринов, завоевавший титул абсолютного чемпиона России в 18 лет, доказал всем гимнастам, что при большом желании можно одерживать победы и в молодом возрасте. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

В пятницу Маринов стал победителем в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани, а в субботу выиграл серебро в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на коне.

"Успех Маринова на этом турнире очень важен для российской гимнастики, потому что многие молодые спортсмены боятся сделать лишний шаг на пути к триумфу и вступить в конкуренцию с нами, - сказал Нагорный. - Они переживают и, может быть, даже стесняются. У тебя никогда не будет больших успехов, если ты на соревнованиях аккуратничал и боялся кого-то победить. Всегда нужно выходить и уверенно делать свою работу".

Чемпионат России завершится 12 марта. Маринов будет бороться за медали в упражнениях на брусьях, перекладине и в опорном прыжке.