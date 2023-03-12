Шорт-трекист Елистратов рассказал, что психологически восстановился после Олимпиады

В пятницу спортсмен стал чемпионом России на дистанции 1 500 м

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов психологически восстановился после Игр 2022 года и готов выступать в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

Чемпионат России на отдельных дистанциях проходит в Уфе с 9 по 13 марта. В пятницу Елистратов стал победителем на дистанции 1 500 м. Позднее спортсмен был вынужден сняться с соревнований из-за болезни.

"Конечно, задача на сезон выполнена - я выиграл чемпионат России по многоборью, выиграл финал Кубка России и 1 500 метров на чемпионате России по отдельным дистанциям, но случилось то, что случилось, ничего страшного. Уже когда бежал 1 500 метров, температура была 38,5, - сказал Елистратов. - Безусловно, готов выступать и в следующем сезоне, сейчас будет небольшой перерыв, какая-то внутренняя надежда есть, что мы скоро побежим на международной арене. Тем более этот сезон для меня был больше восстановительным после Олимпиады, так что я восстановился морально и психологически".

Елистратову 32 года, он является олимпийским чемпионом в эстафете (2014) и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 1 500 м (2018, 2022). Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.