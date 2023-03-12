12 марта, 08:53
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе рассказала о перспективах проведения Кубка России по лыжным гонкам в Казани

Вяльбе рассказала о перспективах проведения Кубка России по лыжным гонкам в Казани
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В воскресенье в столице Татарстана состоялось торжественное открытие лыжно-биатлонного комплекса

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Проведению Кубка России по лыжным гонкам в Казани препятствуют проблемы с проживанием спортсменов в лыжно-биатлонном комплексе "Мирный", но через два года там должен появится отель. Об этом журналистам в воскресенье сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Здесь есть некие проблемы для того, чтобы провести Кубок России. У нас есть проблемы с проживанием, то есть приехать из города, это не сильно близко. Здесь трассы хорошие. Ильшат Шаехович [Фардиев] пообещал, что через два года здесь будет стоять отель", - сказала Вяльбе.

Президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев подтвердил, что через два года у комплекса будет новый отель.

"Я думаю, для начала тут можно провести окружные соревнования, а потом уже действовать дальше", - отметила Вяльбе.

В воскресенье в Казани состоялось торжественное открытие лыжно-биатлонного комплекса. В рамках открытия прошла эстафета, в которой приняли участие олимпийские чемпионы Наталья Непряева и Алексей Червоткин. 

Теги:
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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