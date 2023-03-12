Лыжник Большунов признался, что приболел, но надеется вылечиться к чемпионату России

Первенство страны пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что после турнира "Чемпионские высоты" приболел, но надеется поправиться к старту чемпионата России в Тюмени. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

"После "Чемпионских высот" на второй-третий день почувствовал недомогание. Борюсь с ним пока что. Надеюсь, что до чемпионата России успею подлечиться, восстановиться и смогу пробежать некоторые гонки", - сказал Большунов.

В воскресенье в Казани состоялось торжественное открытие лыжно-биатлонного комплекса. В рамках открытия прошел командный спринт с участием олимпийских чемпионов Натальи Непряевой, Алексея Червоткина и других спортсменов.

"Сегодня не получилось бежать, хотя было большое желание. Я немного приболел. Перед стартом решили с тренером, что лучше не бежать. Когда в болезненном состоянии проводишь гонки, это не очень хорошо для организма", - сказал Большунов.

Он отметил, что, когда нет соревнований и тренировок, для него это тяжелое время. "Очень переживаю, но ничего не поделать. Нужно подлечиться и дальше соревноваться", - сказал спортсмен.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.