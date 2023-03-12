Россиянки лишились возможности выступить на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Турнир пройдет в Баку с 17 по 21 мая

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские спортсменки не вошли в число участниц майского чемпионата Европы по художественной гимнастике. Это произошло после того, как организаторы соревнований в начале марта провели официальную жеребьевку турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Баку с 17 по 21 мая. В личном многоборье среди взрослых гимнасток будут выступать спортсменки из 38 стран, в групповых упражнениях - из 19 стран. Юниорки на этом турнире будут вести борьбу за медали только в групповых упражнениях (22 страны). В жеребьевке не приняли участия команды России и Армении.

"Если прошла жеребьевка и в ней не было России, то как мы можем быть [на этом турнире]?" - сказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер.

Чемпионат Европы в Баку является отборочным стартом на мировое первенство, которое пройдет в августе в испанской Валенсии. Согласно регламенту, на чемпионате мира 2023 года получат право выступить в личном многоборье спортсменки из 28 европейских стран, которые показали лучшие результаты на континентальном первенстве (12 сильнейших сборных могут заявить от двух до трех гимнасток, остальные сборные - по одной). По итогам чемпионата мира в Испании определятся 14 сборных, которые получат право делегировать на Олимпиаду в Париже двух гимнасток, выступающих в личном многоборье. Также в Валенсии на Игры-2024 отберутся пять команд в групповых упражнениях.

Если Международная федерация гимнастики разрешит российским спортсменам участвовать в азиатских турнирах, то у отечественных гимнасток появится теоретическая возможность отобраться на мировое первенство в Валенсии через чемпионат Азии, который пройдет в Маниле (Филиппины) с 31 мая по 3 июня.

Окончательный состав участниц олимпийского турнира по художественной гимнастике определится по итогам континентальных первенств, которые пройдут весной 2024 года. Европа, Азия, Африка, Америка и Океания получат право заявить на Олимпиаду по одной сильнейшей спортсменке, которая будет выступать в личном многоборье, и по одной команде в групповых упражнениях. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.