Монсон считает, что Ян больше не станет чемпионом UFC

В воскресенье Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили на турнире в США

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Петр Ян больше больше не сможет стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон.

В воскресенье Ян на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

"Результат для меня был ожидаем, - сказал Монсон. - Мераб гораздо сильнее в борьбе, и это дало ему преимущество. Он не дал Яну никаких шансов. Ян - отличный боец, но его чемпионское время ушло".

Яну 30 лет, на его счету 16 побед и 5 поражений. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.