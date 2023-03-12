12 марта, 09:47
ММА

Монсон считает, что Ян больше не станет чемпионом UFC

В воскресенье Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили на турнире в США

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Петр Ян больше больше не сможет стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон.

Читайте также
Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили на турнире UFC

В воскресенье Ян на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

"Результат для меня был ожидаем, - сказал Монсон. - Мераб гораздо сильнее в борьбе, и это дало ему преимущество. Он не дал Яну никаких шансов. Ян - отличный боец, но его чемпионское время ушло".

Яну 30 лет, на его счету 16 побед и 5 поражений. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация