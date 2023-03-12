Кузнецов и Шлейхер стали победителями Кубка евразийских стран по прыжкам в воду

В аналогичной дисциплине среди женщин первое место заняли Мария Полякова и Виталия Королева

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийский игр года Евгений Кузнецов и трехкратный чемпион Европы Никита Шлейхер стали победителями открытого Кубка евразийских стран в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Соревнования прошли в воскресенье в Саратове.

Кузнецов и Шлейхер набрали 441,96 балла, второе место заняли Егор Лапин и Илья Молчанов (406,68), третье - кубинцы Карлос Рейнерио Эскалона и Лайдел Домингес (349,77). В аналогичной дисциплине среди женщин золото завоевали Мария Полякова и Виталия Королева (302,70), серебро - Кристина Ильиных и Елизавета Кузина (294,60), бронзу - Виктория Казанцева и Надежда Трифонова (205,14). В миксте лучший результат показали Анна Конаныхина и Александр Бондарь (512,20), вторыми стали Елизавета Кансо и Сандро Рогава (429,75), тройку лучших замкнули кубинцы Энисли Гарсия Наварро и Карлос Рамос Родригез (428,10).

Кузнецову 32 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На его счету также одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда на чемпионатах мира. Шлейхеру 24 года, он завоевал три золотые, три серебряные и три бронзовые медали европейских первенств.

II Кубок евразийских стран прошел с 10 по 12 марта в Саратове. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора, Гватемалы и Узбекистана.