Вратарь Городовой считает, что матч РПЛ со "Спартаком" сделает "Факел" сильнее

Голкипер воронежской команды отметил, что к футболистам не может быть вопросов по самоотдаче и желанию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Факел" станут сильнее после проигранного московскому "Спартаку" матча чемпионата России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал вратарь воронежцев Алексей Городовой.

"Факел" 11 марта на выезде проиграл московскому "Спартаку" (2:3) в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости к 42-й минуте уступали со счетом 0:2, но до перерыва сумели сравнять счет. Решающий мяч воронежцы пропустили на 87-й минуте игры.

"Сложно комментировать такой матч, - сказал Городовой. - Считаю, что, несмотря на поражение, мы можем занести себе эту игру в актив, хотя принять такой результат очень тяжело. Имели все шансы на ничью. Плюс отыграться с 0:2 против "Спартака" в Москве - это дорогого стоит".

"По самоотдаче, характеру и желанию к нам не может быть никаких вопросов, - отметил собеседник агентства. - Для положительного результата не хватило нескольких минут. Но ничего страшного, эта игра сделает нас сильнее, будем двигаться дальше и готовиться к следующим играм. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, которая нам очень помогла".

После 19 матчей "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 14 очков. В 20-м туре воронежцы 18 марта на своем поле сыграют с "Сочи".