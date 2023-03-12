Представители МОК посетят женский чемпионат мира по боксу в Индии

Турнир пройдет с 15 по 26 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) по приглашению организаторов посетят чемпионат мира по боксу среди женщин, который пройдет в Индии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили организаторы турнира.

"Представители МОК приедут на чемпионат мира по боксу по приглашению организаторов и местной федерации. Это должно способствовать укреплению взаимоотношений между МОК и IBA (Международной ассоциации бокса - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет в Индии с 15 по 26 марта. Российские спортсменки выступят на турнире с флагом и гимном страны.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований до сих пор остается невыполненным. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Олимпийских играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.