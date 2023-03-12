В "Сочи" рассказали, что хоккеист Иванюженков принимал участие в тренировках 10 и 11 марта

В клубе отметили, что не получали информации или официальных запросов от правоохранительных органов по поводу задержания игрока

ТАСС, 12 марта. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Артем Иванюженков 10 и 11 марта принимал участие в тренировочных сборах команды. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Сочи".

"После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта "Большой", Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной. Хоккейный клуб "Сочи" не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В ресторане в Подольске между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 24-летний местный житель получил ножевое ранение и 12 марта умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, с ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение. В воскресенье телеграм-канал "112" сообщил, что Иванюженкова доставили для допроса и проверяют на причастность к убийству.

Позже представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что информация о задержании Иванюженкова по делу об убийстве не соответствует действительности, участником конфликта он не является.

Иванюженков играет за "Сочи" с 2022 года, ранее в КХЛ он также играл за подмосковный "Витязь", в 2019-2020 годах выступал в низших американских лигах. Он является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, бывшего министра спорта РФ.