Винер: руководство России создает отечественной художественной гимнастике все возможности

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила возросшее число детей, занимающихся этим видом спорта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская художественная гимнастика продолжает находиться на высоком уровне развития, так как руководство страны делает для этого все возможное. Такое мнение журналистам в воскресенье высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной страны Ирина Винер.

"Руководство страны создает нам все возможности для того, чтобы российская художественная гимнастика была на том же высоком уровне, - сказал Винер. - У нас проходят такие же тренировочные сборы, у нас сохранилось то же медицинское обслуживание. Все осталось на прежнем уровне. Мы ничего не потеряли, а наоборот - многое нашли в последний год".

"Теперь наши гимнастки очень часто встречаются на ковре в этом дворце, где созданы великолепные условия. Стало гораздо больше детей заниматься художественной гимнастикой. Я думаю, что когда-нибудь это [отстранение] закончится, но мы не останавливаемся и делаем новые программы", - добавила глава ВФХГ.

Международная федерация гимнастики в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.