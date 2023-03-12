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Футбол в России

Футболисты "Зенита" одержали третью победу подряд после возобновления сезона

Футболисты "Зенита" одержали третью победу подряд после возобновления сезона
Игроки "Зенита"
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Петербургская команда обыграла подмосковные "Химки" в матче чемпионата России со счетом 3:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 20 638 зрителей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Малком (19-я, 56-я минута) и Густаво Мантуан (90+2). У проигравших дважды отличился Бутта Магомедов (75, 85, с пенальти)). В списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Малком сравнялся с нидерландским полузащитником московского "Спартака" Квинси Промесом, на счету обоих игроков по 16 забитых мячей.

Малком провел 100-й матч за "Зенит", в составе команды он выступает с августа 2019 года. 24 февраля стало известно, что бразилец вместе с партнером по команде и соотечественником Клаудиньо получил российское гражданство.

"Зенит" и "Химки" провели 14-й очный матч. На счету команды из Санкт-Петербурга 12 побед над подмосковным клубом, еще две игры завершились вничью. Один из ничейных результатов был зафиксирован в нынешнем сезоне, "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Зенитом" в первом туре (1:1).

Петербургский клуб одержал третью победу подряд после возобновления сезона. До этого "Зенит" обыграл на выезде ульяновскую "Волгу" в матче первого этапа 1/4 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России и на своем поле одолел "Пари Нижний Новгород" в игре национального первенства. Обе встречи завершились со счетом 3:0. Победная серия команды во всех турнирах теперь составляет шесть матчей, в последний раз сине-бело-голубые не смогли победить 5 ноября в домашней игре РПЛ против грозненского "Ахмата" (1:2).

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков и на 8 очков опережая идущий вторым "Спартак". "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место с 13 очками. В следующем туре "Зенит" 19 марта встретится на выезде с московским ЦСКА, "Химки" в этот же день сыграют на своем поле с "Ростовом". Кроме того, "Зенит" проведет домашнюю игру второго этапа 1/4 финала "пути регионов" Кубка России со столичным "Динамо", которая пройдет 15 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

19

15

3

1

48

53

9

44

2

"Спартак"

19

12

4

3

40

45

22

23

3

"Ростов"

18

10

5

3

35

33

26

7

4

"Динамо"

19

9

5

5

32

35

24

11

5

ЦСКА

18

8

5

5

29

30

20

10

6

"Ахмат"

19

9

2

8

29

30

29

1

7

"Краснодар"

19

8

5

6

29

36

32

4

8

"Оренбург"

19

9

1

9

28

38

40

-2

9

"Сочи"

19

8

4

7

28

29

36

-7

10

"Урал"

19

7

4

8

25

24

30

-6

11

"Крылья Советов"

18

5

5

8

20

20

26

-6

12

"Пари НН"

18

5

4

9

19

22

32

-10

13

"Локомотив"

19

5

4

10

19

24

35

-11

14

"Факел"

19

1

11

7

14

24

37

-13

15

"Химки"

19

3

4

12

13

19

40

-21

16

"Торпедо"

19

1

4

14

7

9

33

-24

  

Теги:
Российский футбол
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