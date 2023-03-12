Винер хочет, чтобы сестры Аверины оставались в художественной гимнастике как можно дольше

Главный тренер сборной России отметила, что спортсменки стали более выразительными и делают более сложные программы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер делает все от нее зависящее, чтобы многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины оставались в спорте как можно дольше. Об этом Винер сообщила журналистам в воскресенье.

"Девочки очень изменились в лучшую сторону, они стали делать более сложные и интересные элементы и программы, - сказала Винер про Авериных. - Раньше они были скованы международными правилами, а сейчас, выступая по российским правилам, девочки могут показывать то, что выучили и умеют. И это у них получается здорово".

"Мне очень хочется, чтобы они как можно дольше оставались в художественной гимнастике. Они сейчас просто красавицы, стали более выразительными. Эти глаза напротив просто сказочные. Поэтому девочек надо беречь", - добавила главный тренер сборной.

С 11 по 14 марта в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит Гран-при по художественной гимнастике с участием представительниц клубов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Израиля, Сирии, Киргизии и других стран. На соревнованиях выступят лидеры сборной России Дина Аверина и Лала Крамаренко, представляющие клуб "Газпром". Арина Аверина пропускает этот турнир, так как не полностью восстановилась после травмы.