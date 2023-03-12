Винер заявила о переходе российской художественной гимнастики на клубную систему турниров

По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, данная система должна дать спортсменкам возможность получать больше соревновательной практики

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская художественная гимнастика в условиях санкций переходит на клубную систему проведения турниров для того, чтобы спортсменки получали больше соревновательной практики. Об этом в воскресенье журналистам заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер.

"Сейчас мы переходим на клубную систему, - сказала Винер. - Это должно дать возможность вывести большее количество гимнасток на ковер. В мире огромное количество клубов, около 600. Сейчас у нас турнир проходит как по российской, так и международной программе, выходят на ковер как взрослые девочки, так и юниорки".

Международная федерация гимнастики (FIG) в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. Соревнования, в которых принимают участие клубы, а не сборные, не находятся под эгидой FIG, поэтому в них беспрепятственно могут стартовать спортсмены из России и Белоруссии.

25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.

С 11 по 14 марта в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит Гран-при по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие лидеры сборной России Дина Аверина и Лала Крамаренко, выступающие за клуб ""Газпром". Арина Аверина пропускает этот турнир, так как не полностью восстановилась после травмы.

Кроме российских гимнасток в московских соревнованиях в воскресенье принимают участие представительницы клубов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Израиля, Сирии, Киргизии и других стран.