Гендиректор "Химок" считает, что игрокам не хватило концентрации в конце матча с "Зенитом"

Подмосковная команда в воскресенье уступила петербуржцам, пропустив гол на на второй компенсированной минуте ко второму тайму

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Потеря концентрации в компенсированное время стала причиной поражения футболистов подмосковных "Химок" в гостевом матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал генеральный директор "Химок" Николай Оленев.

В воскресенье "Химки" на выезде проиграли "Зениту" со счетом 2:3. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0:2, но смогла отыграться и пропустила третий мяч на второй компенсированной минуте ко второму тайму.

"Провели хороший матч, могли добыть важные очки. В концовке встречи "Химкам" удалось поджать "Зенит", но не хватило концентрации на добавленное время, и пропустили обидный мяч", - сказал Оленев.

10 марта портал "Чемпионат" сообщил о конфликте главного тренера "Химок" Спартака Гогниева с футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, в тот же день Оленев в разговоре с ТАСС опроверг эту информацию. 12 марта генеральный директор "Химок" подтвердил, что Гогниев продолжит исполнять свои обязанности. "Спартак Гогниев остается главным тренером. Другие варианты сегодня не обсуждаются", - добавил Оленев.

"Химки" по итогам 19 матчей занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 13 очков. В следующем туре "Химки" 19 марта примут "Ростов".