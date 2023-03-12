Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду готовы выступить на Олимпиаде в Париже

Президент Российской федерации прыжков в воду надеется, что российских спортсменов допустят на Кубок мира по водным видам спорта, где они смогут отобраться на Игры

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на текущие сложности с допуском на международные соревнования. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

"Наши спортсмены всегда готовы к любым международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпийских играх. В этом году на два отборочных турнира к Олимпиаде - в Польше и Японии - мы не поедем, в следующем году будет Кубок мира по водным видам спорта в Катаре, надеюсь, что будет принято решение о нашем допуске и мы сможем отобраться там. Я бы не хотел загадывать, потому что все федерации, Олимпийский комитет России и Минспорт обеспокоены этим вопросом и на своем уровне его решают, мы предположить не можем, какие дальше будут сюрпризы, возможно, нас поставят в такие условия, которые не дадут нам выступить на Играх. Что касается Кубка евразийских стран, то это второй такой турнир, мы провели его в гостеприимном Саратове, считаю, что соревнования удались, наши ребята показали все свое искусство и мастерство, я очень доволен", - сказал Дружинин.

"Положительный момент - к нам приехали представители девяти стран, мы планируем, что в следующем году будет больше стран-участниц, в наш Союз дружбы и взаимопомощи евразийских стран вошла Сербия. Кубок вызвал большой интерес среди жителей Саратовской области - очереди стояли в бассейн, абсолютно не было мест, везде был ажиотаж, бассейна было маловато для такого количества болельщиков. Благодарен правительству и лично губернатору Саратовской области Роману Викторовичу Бусаргину, что мы это соревнование провели именно в Саратове, уверен, после таких соревнований родители будут принимать решение отдать своих детей в школы по прыжкам в воду", - добавил собеседник агентства.

II Кубок евразийских стран прошел с 10 по 12 марта в Саратове. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора, Гватемалы и Узбекистана.

В марте 2022 года Международная федерация плавания запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине.